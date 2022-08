Investe un cinghiale in via Baden Powel e cade dalla moto. Trentacinquenne all’ospedale

È successo poco dopo le 6 del mattino nella strada collinare di Sampierdarena. Il trentacinquenne è stato trasportato al pronto soccorso del Villa Scassi

L’ungulato si trovava sulla strada. Il centauro se lo è trovato davanti all’improvviso e non è riuscito a frenare in tempo, centrandolo in pieno.

Oltre al personale sanitario inviato dal 118 sono intervenuti la Polizia locale e i Vigili del fuoco.

Mi piace: Mi piace Caricamento...