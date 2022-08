Barbara Grosso nominata consigliere delegato… alla raccolta fondi

Vittima di veti interni, Grosso non è stata difesa dal Sindaco che ha invece confermato gli altri tre assessori della sua lista: Piciocchi, Campora e Rosso e questo nonostante la grande stagione culturale messa in piedi soprattutto grazie alla collaborazione costruita dall’ex assessore tra soggetti culturali genovesi e non genovesi. Pare, però, che Bucci non intenda rinunciare alle sue capacità di acquisire fondi per la collettività

La delibera della delega all’ex assessore, pubblicata oggi sull’albo pretorio, parla di “Predisposizione programma di azioni per il potenziamento dei rapporti dell’esecutivo con organi interni ed esterni ed enti nazionali e internazionali con particolare riguardo ai rapporti con gli sponsor, le fondazioni bancarie e all’organizzazione del Premio Paganini”.

Come consigliere delegato, Grosso non percepirà alcun emolumento. Mentre a Maurizio Gregorini, racimolati pochissimi voti nella lista del Sindaco, Vince Genova, è stato rinnovato il contratto di servizio (oneroso) fino al 2023.

Il sindaco Marco Bucci ha tenuto per sé la delega alla Cultura.

Intanto non si vede all’orizzonte alcun tipo di programmazione culturale per il 2023, non è stato chiarito sei i musei Sant’Agostino e Chiossone apriranno davvero entro l’anno, non ci si preoccupa che due dei curatori dei musei andranno in pensione entro l’anno. Nei musei mancano il personale tecnico e per gli allestimenti. Nonostante il nuovissimo impianto di condizionamento di Palazzo Rosso il museo risulta invivibile con le attuali temperature: i visitatori scappano a gambe levate.

Inoltre sulla pagina di Genova Jeans è uscita la notizia che la manifestazione si svolgerà dal 14 al 16 ottobre 2022, cioè in sovrapposizione con i Rolli Days: una sovrapposizione incomprensibile tra due eventi molto distanti, uno, quello storico e culturale, di grande successo, l’altro reduce dal fiasco della passata edizione.

Interpellata in merito, la neo consigliera delegata Barbara Grosso non ritiene di commentare.

