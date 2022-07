Per il terzo giorno, fiamme in via Novella. Vvf già sul posto. Traffico deviato

Incredibilmente, per il terzo giorno consecutivo, un incendio si è sviluppato al Cep di Pra’

I Vigili del fuoco sono già sul posto, arrivati in tempi da record dopo la chiamata dei cittadini della zona. Nel quartiere c’è parecchio malumore perché i residenti ritengono che ci sia un piromane che si aggira per la zona per appiccare le fiamme.

Sul posto è arrivata anche la Polizia di Stato.

Articolo in aggiornamento

Foto di Dario Di Giorgi

