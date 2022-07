Oggi in piazza Don Gallo “La Fata e il Gabbiere”. Concerto di Federico Sirianni e Max Manfredi

Sabato 30 luglio 2022, alle ore 17.30, Torna Extra Musica in piazza Don Gallo a Genova con un appuntamento imperdibile con i due cantautori genovesi più rappresentativi attualmente in attività, definiti gli eredi della grande scuola genovese della musica d’autore: Max Manfredi e Federico Sirianni. La partecipazione a Extra Musica è ad accesso libero, secondo la capienza della piazza

Da diversi anni hanno deciso, in alcune occasioni, di dividere lo stesso palco per un concerto a due voci e quest’anno con La Fata e il Gabbiere riproporranno in giro per l’Italia il “format” per presentare i due nuovi album da poco pubblicati: Il grido della fata e Maqroll. Ospite speciale al bouzouki Andrea Facco.

Nello spettacolo, oltre a portare in scena, in versione acustica, le canzoni dei loro nuovi album, Manfredi e Sirianni raccontano Genova e i grandi cantautori di quella scena, con un occhio particolare a Fabrizio De Andrè che, con Max Manfredi, ha cantato il bellissimo brano La fiera della Maddalena.

L’evento si inserisce nell’ambito della seconda edizione della rassegna musicale Extra Musica. Il Campo di Fabrizio e la Piazza di Don Gallo, a cura dello spazio-museo Viadelcampo29rosso gestito dalla Cooperativa Solidarietà e Lavoro, vincitore nella sua categoria del bando Genova Città dei Festival.



Per informazioni: 320 8809621

