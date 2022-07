Principe: entrambe ferme le mega scale della stazione metro

Il dislivello è altissimo. Nella stazione metro vicinissima alla stazione, dove incrociano i viaggiatori delle ferrovie, ma anche i passeggeri di navi e traghetti, con le loro pesanti valigie, le due scale mobili sono ferme e in manutenzione contemporanemente

Non si sale e non si scende e la rampa è lunga e ripida. Certo, c’è l’ascensore, ma sicuramente non basta per tutti i passeggeri che incrociano, non solo genovesi, ma anche turisti.

Ferma anche una delle scale mobili che conducono direttamente in stazione, ma almeno funziona quella a salire.

