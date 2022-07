Rifiuti smaltiti illecitamente, 3 arresti dei Forestali. C’è anche materiale di cantieri autostradali genovesi

Un milione e mezzo di tonnellate totali di rifiuti terrosi e da demolizione edilizia gettate in una discarica del Milanese. Ventisei gli indagati, sedici milioni di euro sequestrati

C’è anche materiale proveniente da cantieri autostradali dell’area genovese nella cospicua quantità di terra e residui di demolizioni oggetto dell’inchiesta dei Carabinieri Forestali di Milano e di un’ordinanza del giudice per le indagini preliminari del tribunale di Milano. Tre gli arrestati (ai domiciliari), indagati per associazione a delinquere finalizzata all’attività organizzata per il traffico illecito di rifiuti e all’inquinamento ambientale.

