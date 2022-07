Religione induista, sabato e domenica processioni a Rapallo e a Genova

Domenica, a Genova, ci sarà la celebrazione finale al tempio Sri Sithi Vinayagar di corso Gastaldi

Sabato 23 luglio e domenica 24 luglio ci saranno due eventi importanti per la comunità induista ligure per celebrare una festività annuale. Il 23 luglio a Rapallo si partirà con una processione da via Giacomo Frantini proseguendo per via Luigi Galvani, via al Carmelo, via Trento, Piazzale Cile, via Fratelli Tardito, viale Milano, via Giovanni Amendola, via Dante Alighieri fino ad arrivare al giardinetto di via Langano.

Domenica 24 luglio dalle ore 11.00 ci sarà la celebrazione finale con una puja speciale al tempio di Genova, in corso Gastaldi e dalle 18.00 ci sarà la processione. Il percorso sarà il seguente: si partirà dal tempio Sri Sithi Vinayagar in corso Gastaldi 131 A/R. Si percorrerà via Tolemaide raggiungendo oiazza Giuseppe Verdi. Si passerà lungo il viale Emanuele Duca d’Aosta e corso Buenos Aires e si tornerà indietro attraversando piazza Tommaseo e via Montevideo giungendo così al tempio in corso Gastaldi.

