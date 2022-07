I cuccioli ritrovati due mesi fa in uno scatolone ora sono in adozione. E sono bellissimi

L’associazione Una, che gestisce il canile: «Sono 5 maschietti e 4 femminucce, tutti con il manto meravigliosamente tigrato. Sono 9 simil Pitbull, future taglie medie/medie abbondanti. Verranno affidati con chip e vaccini e obbligo di sterilizzazione a tempo debito. Per la loro adozione cerchiamo persone non alla prima esperienza, che siano consapevoli che questi adorabili fagottini diventeranno cani importanti e impegnativi»

«Come tutti i cuccioli – spiegano all’associazione – hanno bisogno, soprattutto nei primi mesi di vita, di essere seguiti con costanza e pazienza. Ricordiamo che i cuccioli, oltre a mangiare e dormire, fanno cacca e pipì ovunque e queste 9 adorabili palline di pelo dimostrano già di avere una bella predisposizione a rosicchiare/distruggere quello che trovano».

«Non verranno affidati con cani dello stesso sesso – aggiungono ad Una -. Perdonateci per tutti i paletti/richieste che facciamo per trovare casa a questi piccoli, ma l’alta percentuale di Pitbull o simili che affollano il nostro canile è anche dovuta a cucciolate cedute senza controlli e, soprattutto, a cani gestiti in modo sbagliato da persone inesperte. Forse potremmo risultare esagerati a volte ma, credeteci, lo facciamo solo per il bene dei cani. Soprattutto per il bene di una razza che troppo spesso viene considerata più come uno status che un compagno di vita meraviglioso».

Per info

010 8979374

adozioni@unaonlusgenova.org info@unaonlusgenova.org

http://associazioneuna.org



«Se volete aiutare i nostri ospiti donando cibo ed oggetti necessari al loro benessere – concludono al canile -, potete trovare gli articoli di cui hanno bisogno nelle liste di Amazon: potete acquistarli in un negozio e portarli in uno dei nostri punti di raccolta, prenderli da Il Cucciolo al Mercato Orientale, da L’Isola dei Tesori in corso Martinetti o spedirceli attraverso le liste stesse o altri siti internet».

