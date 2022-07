Alcol vietato a Genova da mezzanotte alle 8 del mattino. Si potrà bere solo nei locali e nei dehors

In arrivo un’ordinanza comunale. Dopo le 23:59 non si potrà bere nemmeno nei contenitori di plastica. Dalle 22:00 un’ordinanza del 2017 vieta lattine e bottiglie. Dalle 22 i negozi non potranno vendere alcol. La draconiana decisione è stata presa dal Comune di Genova alla luce dei problemi di ordine pubblico e vandalismo nelle varie zone cittadine della movida

Il regolamento di Polizia urbana del 2017 vietava già di circolare con vetro e lattine dalle 22 alle 6 del mattino. Questo provvedimento vieta di bere da qualsiasi contenitore dalle 24 alle 8.

Non sarà facile controllare il rispetto dell’ordinanza, che varrà per tutta la città. Sono moltissimi i luoghi in cui i giovani si radunano. Inoltre, i ragazzi si spostano continuamente. Spesso portando con sé le bottiglie e le lattine comperate di giorno al supermercato, dove costano meno, e tenute nel frigo fino al momento di partire per la serata.

Sono previste anche zone in cui sarà vietato bere anche di giorno, come a Sestri Ponente dove esistono problemi di ubriachezza diurna.

