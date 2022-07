Viveva in casa con una decina di gatti e centinaia di topi. Tso per una donna di 67 anni

Sono state constatate condizioni igieniche di estremo degrado. La donna ha problemi fisici e psichici rilevanti

Stamattina, poco prima delle 8:30, in Via G. B. Gaulli, una pattuglia del nucleo Ambiente del reparto Sicurezza Urbana della Polizia locale è interveniva a seguito della segnalazione della Asl insieme al veterinario dell’azienda sanitaria per una casa in condizioni igieniche precarie.

Nell’appartamento, dove vive una 67enne, c’era una decina di gatti oltre a centinaia di topi.

La persona in stato psichico e fisico precario veniva valutata da un medico del servizio di salute mentale che disponeva il trattamento sanitario obbligatorio, messa in atto dalla pattuglia specializzata del reparto Pronto Intervento della PL.

I gatti saranno trasferiti al Canile di Monte Contessa. L’abitazione verrà disinfestata.

