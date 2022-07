La Polizia locale sgombera bivacco sulla spiaggia a Pegli. Uno dei 4 uomini minaccia gli agenti

Per allontanare gli stranieri (denunciati anche per l’irregolare presenza in Italia), gli operatori sono scesi sull’arenile verso le 8:15. Uno ha reagito insultandoli e minacciandoli

Stamattina alle 8:15 pattuglie dell’Unita territoriale Ponente sono intervenute a seguito segnalazione di un bivacco sulla spiaggia del lungomare di Pegli, all’altezza del bar Libeccio.

Sono stati trovati 4 cittadini extracomunitari poi risultati irregolari sul territorio nazionale che, con l’ausilio delle pattuglie del turno mattinale dei distretti 6 e 7, sono stati accompagnati presso gli uffici di Ortiz della Polizia locale per l’identificazione nella sede del reparto Giudiziaria.

Sono stati tutti denunciati per inosservanza della normativa sugli stranieri mentre uno è stato denunciato anche per minacce a pubblico ufficiale.

