Covid, aumentano casi e ricoveri. Il San Martino chiude alle visite dei parenti dei degenti

È demandata ai direttori dei reparti la valutazione di eventuali circostanze particolari in cui consentire la visita (casi di coinvolgimento di minori, portatori di handicap o di soggetti con condizioni di particolare gravità

«La Direzione Sanitaria dell’Ospedale Policlinico San Martino informa che in considerazione dell’evoluzione del quadro epidemiologico relativo all’emergenza Covid-19, con l’aumento di casi di positività caratterizzati da asintomaticità e pauci sintomaticità, sono temporaneamente sospese – a partire da domani mattina – le visite dei congiunti ai pazienti ricoverati nei reparti di degenza – si legge in una nota dell’ospedale -. Ben coscienti dell’importanza terapeutica delle visite dei familiari nel percorso di cura di un paziente, la decisione è stata presa anche per tutelare i professionisti operativi nel Policlinico, dovendo oggi far fronte a circa 150 assenze dovute ad esenzioni, alla mancata vaccinazione e alle positività».

Mi piace: Mi piace Caricamento...