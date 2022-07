Protesta contro le liberalizzazioni: i tassisti invadono De Ferrari

Centinaia di taxi sono in questo momento in piazza De Ferrari per chiedere lo stralcio dell’articolo 10 del Ddl concorrenza che contestano

Iniziative sono in atto, oggi, in tutta Italia. A Napoli, stamani, sono state 500 le auto in piazza Plebiscito. A Genova i tassisti sono scesi in manifestazione nella piazza del palazzo della Regione. È ovviamente difficile trovare taxi in servizio.

