A Bogliasco, oggi e domani, l’ecofestival Posidonia sulla spiaggia e sul molo

Arte, danza, talk per amanti del mare. Il docufilm proiettato dal molo si potrà godere o dalla spiaggia o andando a prendere (sempre organizzato dal festival) un Sup o una canoa e arrivando via acqua, lo stesso vale per la mostra fotografica

Mare, pesca, surf, integrazione e rivincita sono i temi del Posidonia Green Festival: a Bogliasco il prossimo fine settimana, 8 e 9 luglio, si terrà una edizione pilota del festival sul territorio. Dalle 18 alle 22 con entrata gratuita ci saranno attività che si possono godere sia da terra sia dal mare: il docufilm proiettato dal molo si potrà godere o dalla spiaggia o andando a prendere (sempre organizzato dal festival) un Sup o una canoa e arrivando via acqua, lo stesso vale per la mostra fotografica.

Posidonia Green Festival è un progetto della NGO Posidonia Green Project, giunto alla sua 24ª edizione. Un EcoFestival internazionale di arte e natura che promuove e agisce nella cultura della sostenibilità.

“Bogliasco è un paese sempre più attento alla sostenibilità ambientale e al rispetto del suo mare e del suo territorio. Il Posidonia è una bella iniziativa per sensibilizzare gli abitanti e i visitatori e per scoprire Bogliasco anche arrivandovi dal mare”, dichiara il sindaco di Bogliasco Luca Pastorino.

Il programma del festival – 8 luglio, molo di Bogliasco

Ore 19-21: mostra fotografica “Kids are future diario di viaggio” un foto racconto dell’avventura a cura di Alessio Angilletta. Inaugurazione in Sup o canoa con il fotografo alle ore 19. La mostra sarà visibile anche dal mare, puoi prendere il tuo Sup gratuito da Roofless.

Ore 19:45: street performance “Roda de capoeira Angola”: Una roda de Capoeira Angola tra musica, gioco, lotta ed equilibrio con l’Associazione Italiana di Capoeira da Angola di Mestre Baixinho – Gruppo di Genova.

Ore 20:30: talk “Il mare non è più quello di una volta” Si parla di pesca, plastica e soluzioni per un mare sano e resiliente con: Ziguele – OGyre – Posidonia Green Project – Outbe

Ore 21: street art performance “Testa in cassetta” Testa in cassetta è una storia di mutamenti e trasformazioni. Un lavoro sul corpo e sui caratteri di un essere che, attraversando diverse fasi dell’esistenza, sta cercando la forma con la quale manifestarsi; per liberarsi dalle catene di una prigione che l’ha rinchiuso per tanto tempo in uno spazio grande come una cassa di legno.

Ore 21:30: Ocean Lovers Challenge “Picture plastic challenge”

Premiazione del “PICTURE PLASTIC CHALLENGE” un contest sostenibile dove vince chi raccoglie più plastica. Info su come partecipare e premi sui profili Instagram:

Ore 21:45: Ocean Lovers Film “Kids are future” Il docu-film di Andrea Lamorte e Alessandro Dotti racconta l’avventura alla scoperta di Dakar di quattro giovani surfisti italiani. Esattamente come è successo alcuni anni prima ad Andrea, loro allenatore, la motivazione del loro viaggio è sicuramente il surf, ma i ragazzi scopriranno molto di più vivendo un’esperienza che gli rimarrà nel cuore.

Il programma del festival – 9 luglio, spiaggia di Bogliasco e Spiaggia Approdo

Ore 17: attività outdoor “Snorkeling tour” Esplora i fondali di Bogliasco: ti sembrerà di nuotare in un acquario naturale! In collaborazione con Outdoor Portofino e Roofless.

Ore 19-21: Workshop di danza “Sospesi sulle onde del mare”

Workshop di danza contemporanea a cura di Piergiorgio Milano con musica dal vivo di Raffaele Rebaudengo, Il workshop è gratuito ma i posti sono limitati; per garantire la presenza dei partecipanti vi sarà richiesto 15€ di cauzione che vi saranno ridate quando vi presenterete al lab. Questo è il link per iscrizione

