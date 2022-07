Amt, linea 607 cambio capolinea da lunedì 11 luglio

Le variazioni saranno valide solo per il periodo estivo. Ecco dove sarà effettuato il capolinea

Amt informa che a partire da lunedì 11 luglio, limitatamente al periodo estivo, la linea 607 effettuerà capolinea in via Bartolomeo Pagano e contestualmente modificherà il percorso come di seguito indicato.

Direzione levante: i bus, giunti in via Pagano, effettueranno capolinea (codice 0419) in concomitanza con le linee 17/, 617 e N2.

Direzione ponente: i bus, in partenza dal capolinea di via Pagano, proseguiranno per via Oberdan, via Giannelli, dove riprenderanno regolare percorso.

