Incidenti, mezzi in avaria e coda per i traghetti: disagi in autostrada

Incidente in A10: sessantenne soccorso in codice rosso, poi derubricato in giallo. Ancora code alla barriera di Genova Ovest per i mezzi diretti al terminal traghetti

L’incidente è successo alle 17:15 di oggi nel tratto tra Pegli e Pra’, in direzione ponente. Il ferito è stato soccorso dalla Croce Bianca di Cornigliano inviata dal 118. L’uomo era poi meno grave del previsto: è stato trasportato all’ospedale Evangelico di Voltri in codice giallo, di media gravità. Sul posto la Polizia stradale per i rilievi e per ricostruire la dinamica dell’incidente.

In A10 coda di 2 km tra Bivio A10/A7 Milano-Genova e Genova Pegli per veicolo in avaria. Coda tra Bivio A7/A10 Genova-Ventimiglia e Genova Ovest per traffico intenso.

