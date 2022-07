Bimbo di 8 anni in bici investito da un auto in via Sardorella

Il piccolo è stato soccorso e trasportato in codice rosso al Gaslini, ma le sue condizioni, fortunatamente, non sarebbero gravissime

È successo questa mattina alle 11:20 in via Sardorella, nel quartiere di Bolzaneto, all’altezza del civico 57. Il piccolo, che secondo i primi accertamenti sembra procedesse contromano in sella a una bicicletta, è stato scontrato da un veicolo.

Inviate dal 118, sono intervenute l’automedica Golf2 e l’ambulanza della Croce Bianca Valsecca che ha trasportato il bambino in codice rosso al Gaslini. Il codice è stato attribuito “per dinamica”, cioè per agevolare al massimo, tagliano i tempi, la visita e le cure in ospedale.

Sul posto sono intervenuti gli agenti dell’Unità territoriale Centro Ovest-Valpolcevera della Polizia locale. Vista la gravità dell’incidente è poi intervenuto anche il nucleo Infortunistica del reparto Pronto intervento per i rilievi e per ricostruire le cause dell’incidente.

