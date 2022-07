Ai cinghiali piacciono le aiuole di viale Brigate Partigiane. Danni nella notte

Non solo più danni alle colture nelle zone agricole e bidoni rovesciati in città: stanotte gli ungulati hanno grufolato nelle aiuole “artistiche” scavando il manto erboso e distruggendo le piantine messe a dimora da Aster solo venerdì scorso

«Brutta sorpresa stamane in viale Brigate partigiane – spiegano alla stessa Aster -. L’aiuola all’altezza di via Barabino\via Diaz è stata devastata nella notte dai cinghiali che hanno scavato le piantine messe a dimora venerdì scorso. I giardinieri di A.S.Ter sono già a lavoro per ripristinare la mosaicoltura di pregio».

