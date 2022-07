Mezza Voltri senza elettricità dalle 17 di oggi. Spenti anche i semafori

Interessata un’ampia area: le vie Verità (l’Aurelia), Guala e Morselli e le strade interne, compresa l’area del capolinea della linea bus numero 1

Spenti anche i semafori. Cittadini allarmati perché temono che si sghiaccino i congelatori. Pare che per la riparazione servano ancora ore e sono già parecchie le persone in ferie che potrebbero aver lasciato alimentari nei freezer.

Poco dopo le 21 si sono accese le luci dell’illuminazione pubblica in via Verità, ma l’alimentazione nelle case non era ancora tornata.

