Incidente in via Rubens, strada chiusa e in via di riapertura. Tre i feriti

È successo questa mattina tra Voltri e Arenzano, ancora nel territorio del Comune di Genova. Sul posto i soccorsi inviati dal 118. Coinvolte due vetture

Tre i feriti trasportati in ospedale, nessuno, pare, in condizioni gravissime. Sul posto è presente la Polizia locale per i rilievi e ricostruire le cause dell’incidente a causa del quale si è resto necessario chiudere l’Aurelia per i soccorsi e per la successiva bonifica della strada.

Articolo in aggiornamento.

