Domenica 3 luglio, dalle 8 alle 24, a Pra’ la tradizionale fiera di San Pietro

Tre giorni di iniziative e intrattenimento con concerti e stand gastronomici

L’area fieristica è di 5.000 metri quadrati su piazza Sciesa e vie limitrofe. La fiera, che come da tradizione si svolge nella domenica successiva alla ricorrenza che festeggia il patrono di Pra’, San Pietro, ospiterà circa 80 banchi di merci varie e generi alimentari

In occasione dei festeggiamenti del patrono, il Civ Pra’ Insieme di Confcommercio, con il contributo e il patrocinio del Comune di Genova, in collaborazione con il Comitato per la valorizzazione del Ponente Pra’ e Colorando Tour, ha organizzato tre giorni di iniziative e intrattenimento in piazza Sciesa. Venerdì 1° luglio, alle 19 nei locali del centro polifunzionale di Palmaro, acciugata del Borgo e alle 21 il concerto con ballo “Swing e swingers” a cura della Colombi big band. Sabato 2, dalle 9, mercatino in via Fusinato, alle 17 apertura degli stand gastronomici in piazza Sciesa e alle 21.30 concerto dei Radio Ga Ga.

Domenica 3 luglio, oltre alla fiera, alle 11 apertura degli stand gastronomici in piazza Sciesa, alle 17 esibizione Twirling a cura della Ads Twirling Pra’. Alle 19 musica dal vivo con MarcoEffeMusica. Alle 23.15 circa, gran finale con lo spettacolo pirotecnico.

