Trolley verde Tiffany, allarme (falsa) bomba durante la processione di San Giovanni

È stato poi fatto brillare dagli artificieri della Polizia, ma già a un primo controllo esterno è risultato non pericoloso. In città l’attenzione è alta dopo l’arresto di alcuni soggetti legati all’estremismo jihadista

Falso allarme bomba a Caricamento, durante la processione dedicata al patrono, San Giovanni Battista: al centro della piazza è stato lasciato un trolley verde Tiffany.

L’attenzione in città rimane alta. Solo due settimane fa è terminata una vasta operazione antiterrorismo della Polizia di Stato, coordinata dalla Procura della Repubblica di Genova – Direzione Distrettuale Antimafia e Antiterrorismo – con arresti in Italia e all’estero – nei confronti di cittadini pakistani inseriti nel circuito relazionale diretto di Hassan Zaher Mahmood, il 27enne pachistano che il 25 settembre 2020, a Parigi, ha compiuto un attacco nei pressi della ex sede della rivista satirica Charlie Hebdo, tutti accusati di associazione con finalità di terrorismo internazionale

L’operazione – condotta dalla Digos di Genova e dal Servizio per il Contrasto all’Estremismo e Terrorismo Esterno della Polizia di Stato – ha visto anche il coinvolgimento degli Uffici Antiterrorismo di Spagna e Francia, coordinati dall’ECTC- European Counter Terrorism Centre di Europol.

