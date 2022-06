Aggressione alle 5:30 nella strada di Sampierdarena. Il ragazzo è stato soccorso dal 118 e trasportato in codice giallo al pronto soccorso dell’ospedale Galliera

Per adesso misteriose le cause dell’aggressione. Potrebbe essere stata a scopo di rapina, ma al momento non si esclude che si sia trattato di una lite degenerata in violenza. Ignoto anche il numero delle persone che hanno partecipato al pestaggio. Indagano le forze dell’ordine.

