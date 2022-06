Stanotte l’assemblea ha deciso di fermasi per tutta la giornata, a meno che a Roma, al governo, non accettino la richiesta di stralciare l’articolo 10 del DDL Concorrenza

Saranno garantiti i servizi essenziali a tutela delle fasce deboli e i contratti in essere. Per il resto sarà pressoché impossibile trovare un taxi in città, come in tutte le altre città italiane.

Mi piace: Mi piace Caricamento...