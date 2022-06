Il 23 giugno torna “Pedali nella Notte”, serie di pedalate notturne di FIAB Genova

Le calde notti estive, si sa, fanno venir voglia di uscire di casa. Perché non provare a farlo in bici sfruttando anche le ciclovie che sono state tracciate in questi ultimi due anni? Con l’iniziativa “Pedali nella Notte” che si terrà tutti i giovedì sera dal 23 giugno al 22 settembre con partenza da piazza De Ferrari, FIAB Genova invita a lasciare a casa auto e moto ed a pedalare con i suoi attivisti

Vario ed interessante il programma che vuole anche essere un invito a stare insieme con amicizia fra persone che condividono lo stesso stile di vita sostenibile:



23/06/22 ore 21,00 Piazza De Ferrari

Spostandosi tra le fontane spostate

Giro delle fontane genovesi, ognuna con una storia da raccontare, alcune traslocate dalla loro sede originaria.



30/06/22 ore 19 Piazza De Ferrari e ore 20 piazzale del Righi (pista atterraggio elicottero)

Pic nic sotto le stelle

Percorsa la pista sterrata dell’acquedotto Val Noci si raggiungeranno i prati sotto al Forte Diamante dove si potrà consumare la cena al sacco. Portare cibi e bevande da condividere.



07/07/22 ore 19 Piazza De Ferrari

Bicibruschetta e bagni a Quinto

Tradizionale pedalata e scorpacciata con le bruschette di Domenico. Quest’anno dopo un bel bagno ristoratore in mare.



14/07/22 ore 21 Piazza De Ferrari

Curiosità intorno a Dante ed i genovesi

Narrazione itinerante del rapporto con i genovesi del padre della lingua italiana.



21/07/22 ore 21 Piazza De Ferrari

Orgoglio curnigiotto

Cornigliano ligure, dalle servitù dell’industria pesante alla rigenerazione urbana. I quartiere con più piste ciclabili per metro quadrato ci accoglierà per un giro a ritroso nella storia.



28/07/22 ore 21 Piazza De Ferrari

Le vie romane di Levante

Classico tour delle crose che da Quinto portano fino a Sturla, antica viabilità di accesso alla città da oriente.



04/08/22 ore 21 Piazza De Ferrari

Zig zag attorno a Via Assarotti

Narrazione itinerante dell’espansione urbanistica di fine ‘800 che “sale in collina”.



11/08/22 ore 21 Piazza De Ferrari

Il Moro e la luna

Ciclo-scalata al Monte Moro per ammirare la luna (quasi) piena.



18/08/22 ore 21 Piazza De Ferrari

Bicisangriata

Chi rimane in città a pedalare merita un premio! Sia quindi sangria per tutti!



25/08/22 ore 21 Piazza De Ferrari

Le crose di Albaro

Su è giù per le crose della collina dell’alba alla scoperta di quello che si è salvato da automobili e cemento.



01/09/22 ore 21 Piazza De Ferrari

Dal purgatorio al paradiso

Alla scoperta della storica viabilità della collina di Coronata improvvisamente ti ritrovi in una selva oscura.



08/09/22 ore 21 Piazza De Ferrari

E’ un Belvedere dal Promontorio

Le alture di Sampierdarena offrono scorci panoramici sulla lanterna ed il porto, scopriamoli.



15/09/22 ore 21 Piazza De Ferrari

Le crose della Val Bisagno

Dalle Gavette a Brignole alla ricerca dell’antica viabilità in sponda destra.



22/09/22 ore 21 Piazza De Ferrari

Gran premio del pistacchio

In occasione della giornata di chiusura della Settimana Europea della Mobilità ritorna la sfida fra le gelaterie genovesi raggiunte ovviamente in bici.



E’ richiesta la stretta osservanza delle norme del Codice della Strada compreso l’utilizzo di un adeguato impianto di illuminazione per la bici.

Mi piace: Mi piace Caricamento...