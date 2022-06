L’ospedale pediatrico inaugura il progetto di Ospedali Dipinti con il restyling della sua spiaggia

Parte la campagna crowdfunding del progetto “Gaslini a colori” per decorare alcuni reparti e renderli ancora più a misura di bambino grazie alle opere di Silvio Irilli

“A un anno dall’inaugurazione del tunnel di accesso al mare, che passa sotto l’Istituto Giannina Gaslini, l’ospedale si è nuovamente affidato all’artista Silvio Irilli, per completare la trasformazione della sua storica spiaggia dedicata ai piccoli pazienti e alle loro famiglie, con nuovi decori e ambientazioni “a misura di bambino”, che sarà inaugurata martedì 28 giugno con una grande festa per i piccoli degenti” spiega Renato Botti, direttore generale dell’Ospedale Gaslini.

“Ringraziamo tutti gli amici della Prato Nevoso S.p.a che ci hanno aiutato a dare un volto nuovo alla spiaggia del Gaslini, che accoglie tante famiglie di piccoli ricoverati, che da oggi troveranno colorate ambientazioni marine anche fuori dall’acqua” commenta l’amministratore delegato Prato Nevosi S.p.A, Gianluca Oliva, che ha finanziato la decorazione delle parete e i nuovi arredi.

La decorazione della spiaggia è la prima realizzazione del progetto “Gaslini a colori” che, grazie alle donazioni e il sostegno di aziende e privati, trasformerà nei prossimi mesi alcuni significativi ambienti in luminosi fondali marini, per affiancare alla professionalità dei suoi operatori sanitari il supporto dell’umanizzazione delle cure del piccolo paziente.

La missione che “Ospedali Dipinti” dell’artista Silvio Irilli porta avanti da 10 anni (attraverso ormai quasi 6000 m2 di superfici decorate in 19 ospedali italiani) è regalare a pazienti, familiari e agli stessi operatori sanitari, che affrontano con loro piccole grandi battaglie, un ambiente che sappia accogliere e dare speranza. E lo fa col potere delle immagini e del colore. “Quando un bambino entra in ospedale il suo sogno si ferma e subentrano le paure. Con “Gaslini a Colori” desidero far continuare il loro sogno anche in ospedale e mettere a disposizione il loro mondo, che è fatto di colori, fantasia, gioia: perché il paziente è soprattutto una persona” spiega Silvio Irilli.

Per realizzare il progetto “Gaslini a colori” l’Istituto Giannina Gaslini ha chiesto all’Associazione Gaslini Onlus di avviare una campagna crowdfunding sulla sua piattaforma online (https://sostienici.gaslinionlus.it/projects/gaslini-a-colori) e dedicare così una raccolta fondi speciale.

Dopo il restyling della spiaggia, realizzato grazie al contributo di Prato Nevoso S.p.A., l’Istituto Giannina Gaslini ha già individuato i prossimi ambienti che saranno trasformati dall’intervento di Ospedali Dipinti.

Sala procedure di Emato Oncologia

Il progetto Gaslini a Colori prevede un intervento per la Sala procedure del reparto di Emato Oncologia dell’Istituto. Sapendo che i bambini entrano ancora svegli in questa sala chirurgica per affrontare l’intervento e saranno accompagnati dai genitori, l’artista Irilli ha pensato di trasformare lo spazio nella sala comandi di un sottomarino, con vetrate sui fondali marini che potranno vedere anche sul soffitto dal lettino.

Reparto di Chirurgia

Entrare in reparto e ritrovarsi a camminare sul fondo del mare, nuotare sui resti di una città sommersa come Atlantide e incontrare delfini, tartarughe nell’attesa di un intervento chirurgico: sarà un percorso continuo lungo tutto il corridoio che si aprirà sui fondali azzurri ricchi di emozioni.

Per la realizzazione di questi progetti sarà coinvolta la grande comunità dei sostenitori dell’ospedale, privati o aziende che potranno contribuire con una donazione sulla piattaforma ufficiale gestita dall’Associazione Gaslini Onlus, “sbloccando” man mano la possibilità di realizzare gli interventi presso i vari reparti, e apponendo così la propria ‘firma virtuale’ ma davvero importante (la più importante di tutte) sulle opere d’arte che accoglieranno i piccoli pazienti con tutta la propria carica di gioia e fantasia.

La pagina GASLINI A COLORI della piattaforma di raccolta fondi del sito dell’Associazione sarà costantemente aggiornata sull’andamento della raccolta, sui progetti da realizzare e sulle singole tappe “sbloccate”, oltre che ovviamente sugli interventi realizzati e messi a disposizione dell’Istituto.

È possibile partecipare al progetto con una donazione online sul sito: https://sostienici.gaslinionlus.it/projects/gaslini-a-colori

Oppure con bonifico:

Intestato a: Gaslini Onlus

IBAN: IT48Q0617501583000000700080

Causale: Gaslini a colori

Ospedali Dipinti:

Ospedali Dipinti è un progetto artistico fondato nel 2012 dall’artista Silvio Irilli che da ormai dieci anni veste di colore e sorrisi i reparti, soprattutto di pediatria, degli ospedali italiani. Con questa iniziativa i costi delle opere non sono a carico degli ospedali e della Sanità, ma è il contributo delle persone e delle aziende locali, gestito con passione dalle Onlus, a sostenere economicamente l’intervento di decorazione dei reparti che diventano vere e proprie installazioni artistiche in cui il paziente, soprattutto il bambino, può interagire in un percorso emozionale.

