Fiera di San Pietro, tutti i divieti di sosta e transito e le deviazioni al servizio Amt

Con i suoi 586 banchi, la Fiera della Foce è la seconda più grande di Genova dopo Sant’Agata. L’appuntamento è per il 26 giugno

I provvedimenti per il traffico

Dalle ore 00,10 del giorno 26 giugno 2022 alle ore 04,15 del giorno 27 giugno 2022, è temporaneamente istituito il divieto di transito e divieto di sosta per tutti i veicoli, prevedendo la sanzione accessoria della rimozione coatta per i trasgressori, eccetto gli afferenti alla manifestazione, i veicoli di soccorso ed emergenza impegnati in attività di pronto intervento, e quelli adibiti al trasporto pubblico locale

Nella fascia oraria 00:10- 03:00 del giorno 26 giugno, nelle sottoelencate vie: Via Casaregis tratto compreso tra C.so Buenos Ayres e C.so Marconi; Via Pisacane tratto compreso tra piazza Palermo e Corso Torino; Corso Torino tratto compreso tra via Cecchi e il corso Buenos Aires, esclusi controviali sia di levante che di ponente e, limitatamente alla sola sosta, la carreggiata di ponente, nel tratto tra via Ruspoli e via Cecchi (fronte civici 121-131 rr); Via Pareto, i primi quindici metri, a partire dall’intersezione con la via Casaregis; Via Ruspoli ambo i lati del tratto compreso tra via Casaregis e corso Torino; Via Cecchi tratto compreso tra C.so Torino e via Casaregis, su ambo i lati di entrambe le carreggiate; Via Morin ambo i lati nel tratto compreso tra la via Rimassa e la via Casaregis ad eccezione del tratto tra via Rimassa e via Cravero, dove è consentito il solo transito con inversione del senso di marcia che diventerà da levante a ponente ed obblighi di arresto allo Stop di prosecuzione diritto all’intersezione con via Rimassa; Via San Pietro della Foce tutta. Via Rimassa, carreggiata lato levante nel tratto compreso tra via Morin e via Cecchi; Istituzione del divieto di sosta per tutti i veicoli eccetto quelli afferenti alla manifestazione, prevedendo la sanzione accessoria della rimozione coatta per gli inadempienti nei seguenti segmenti stradali in conseguenza delle modifiche di circolazione dei mezzi AMT: Corso Marconi lato monte della carreggiata monte in corrispondenza del civico 40 rosso; Via Ruspoli, lato monte, fronte civico 5; via Rimassa, lato levante della carreggiata di levante, nel tratto compreso tra il civico 76 e la via Morin, con contestuale istituzione del capolinea AMT, linea 20; via Rimassa, ambo i lati della carreggiata, lato ponente, in corrispondenza dei civici 169 e 171 rossi e sul lato ponente della stessa carreggiata nel tratto a mare del civico 51. E’ istituita un’area di sosta riservata ai Taxi nel lato ponente della carreggiata ponente del corso Torino, nel tratto compreso tra via Cecchi e via Ruspoli (fronte civici 121 – 131 rossi). È istituito l’inversione del senso di marcia, che diventerà a senso unico da levante a ponente, nello stacco tra le due carreggiate di via Rimassa in corrispondenza di via Morin.

Amt, linee 20 e 607. Variazioni temporanee di percorso domenica 26 giugno

A seguito dell’interdizione al transito veicolare di un tratto di corso Torino per consentire lo svolgimento della “Fiera di San Pietro 2022”, nella giornata di domenica 26 giugno, da inizio servizio fino a cessate esigenze, le linee 20 e 607 modificheranno il percorso come di seguito indicato.

Linea 20

Direzione via Rimassa : i bus, giunti in via Cadorna, proseguiranno per viale Brigata Bisagno, viale Brigate Partigiane, coso Marconi, via Rimassa dove effettueranno capolinea provvisorio nell’area appositamente predisposta.

: i bus, giunti in via Cadorna, proseguiranno per viale Brigata Bisagno, viale Brigate Partigiane, coso Marconi, via Rimassa dove effettueranno capolinea provvisorio nell’area appositamente predisposta. Direzione Sampierdarena: i bus, in partenza dal capolinea provvisorio di via Rimassa, proseguiranno per via Rimassa (direzione mare), corso Marconi, viale Brigate Partigiane, viale Brigata Bisagno, via Cadorna dove riprenderanno regolare percorso.

Linea 607

Direzione via Gianelli : i bus, giunti in viale Duca d’Aosta, proseguiranno viale Brigata Bisagno, viale Brigate Partigiane, corso Marconi dove riprenderanno regolare percorso.

: i bus, giunti in viale Duca d’Aosta, proseguiranno viale Brigata Bisagno, viale Brigate Partigiane, corso Marconi dove riprenderanno regolare percorso. Direzione Brignole: i bus, giunti in corso Italia, proseguiranno per corso Marconi, viale Brigate Partigiane, viale Brigata Bisagno, viale Duca d’Aosta dove riprenderanno percorso regolare.

