Passeggiate notturne e mattutine dei cinghiali in Valbisagno, Albaro e Castelletto

L’ultima segnalazione riguarda un branco di ungulati che sta percorrendo via Adamoli e verso le 6:00 di questa mattina. È stato segnalato all’altezza dei campi del Ligorna. Allerta lanciato via Telegram dalla Polizia locale

Nel corso della notte altri cinghiali erano stati segnalati in corso Italia e in via della Crocetta, nei pressi di piazza Manin.

Gli animali cercano cibo e spesso provano a rovesciare i bidoni della spazzatura, riuscendoci non di rado. Per quanto riguarda la circolazione, rappresentano un rischio reale soprattutto per chi conduce mezzi a due ruote.

