Ne dà notizia la Regione. È stato emesso dal sistema di prevenzione nazionale

Il sistema nazionale di previsione per le ondate di calore ha emesso per Genova il Livello 1 di pre-allerta (bollino giallo) per la giornata di domani, martedì 21 giugno, e mercoledì 22 giugno

Mi piace: Mi piace Caricamento...