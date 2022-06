Cinghiali in A12: uno investito in direzione Livorno, altri scorrazzano in direzione Genoa

17 Giugno 2022

Al momento segnalazione di Aspi per "animali sulla carreggiata", pericolosi soprattutto, ma non solo, per i motocicli La carcassa dell'ungulato è stata rimossa verso le 6 di questa mattina. Non si hanno notizie del veicolo che ha travolto l'animale, che certamente si è danneggiato. In A26 la mattinata comincia con una coda di 3 km tra Ovada e Masone per lavori.

