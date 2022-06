Incidente in A10, centauro in codice rosso. Coda di 6 km in A26

15 Giugno 2022 viabilità L’incidente è avvenuto tra Arenzano e Pra’, in direzione Genova. Il motociclista è stato soccorso dal 118 in gravi condizioni al San Martino. Sul posto anche la Polizia stradale e i Vigili del fuoco. In A7 incidente tra auto e autotreno. Code sparse per i cantieri: la situazione più difficile è sulla Voltri-Gravellona Toce Mattinata difficile sulle autostrade attorno a Genova a causa di incidenti e cantieri. Ecco la situazione alle 9. A7: coda di 4 km tra Busalla e Bivio A7/A10 Genova-Ventimiglia per incidente. Coda di 1 km tra Genova Bolzaneto e Busalla per Riduzione di carreggiata. A10: coda tra Genova Pra’ e Bivio A10/A7 Milano-Genova per traffico intenso. Coda di 2 km tra Arenzano e Bivio A10/A26 Trafori per traffico congestionato. A12: coda tra Genova est e Bivio A12/A7 Milano-Genova per incidente. A26: coda di 1 km tra Bivio A26/A10 Genova-Ventimiglia e Ovada per lavori. Coda di 6 km tra Bivio A26/Diramaz. A7 Milano-Genova e Masone per lavori. Condividi: E-mail

