Covid, in un giorno più di mille contagiati. Aumenta il numero totale dei positivi. Tre decessi

Il Coronavirus non è sparito e uccide ancora. I nuovi positivi sono molti di più dei guariti e crescono anche gli ospedalizzati. Quattro sono in terapia intensiva

Tre le persone che hanno perso la vita, Avevano tra gli 80 e i 90 anni.

Sparite le mascherine in quasi tutti i luoghi e abbassata la guardia, il Covid ricomincia a ruggire anche in Liguria. Sono stati 1008 i nuovi casi registrati ieri grazie a 6.483 test, con un tasso di positività piuttosto alto: 15,5%. Più della metà dei positivi sono stati registrati a Genova e città metropolitana (553).

Gli attualmente positivi sono 8711, 323 in più rispetto a ieri perché le guarigioni sono state meno dei nuovi contagi: 682. In leggera crescita degli ospedalizzati: 2 in più. Sono, in totale, 146, di cui 4 in terapia intensiva.

Continuano le vaccinazioni: 532 le dosi di vaccino somministrate in 24 ore.

