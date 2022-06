Regione, Elisoccorso, da luglio servizio esteso alle 24 ore

Entro la fine del 2022 la gara per la seconda convenzione per la nuova zona nel levante. 1,8 milioni di euro per la piazzola notturna al San Martino

«A partire dal mese di luglio 2022 il servizio di elisoccorso sarà esteso alle 24 ore come da contratto per la fornitura di un servizio di elisoccorso con la ditta Airgreen Srl e ALISA, con base all’aeroporto di Albenga, sottoscritto nel mese di giugno 2020.

Entro la fine del 2022 Alisa bandirà una gara per la seconda convezione sul servizio di elisoccorso nel Levante ligure in modo tale che Albenga e una nuova zona individuata nel Levante possano avere due elicotteri disponibili 24 ore su 24 per il servizio di elisoccorso». Così il presidente della Regione Liguria e assessore alla Sanità Giovanni Toti in merito all’estensione del servizio di elisoccorso.

Ad oggi piazzole di atterraggio omologate sono quelle dell’ Ospedale San Martino solo diurno certificata Enac e dell’Ospedale Villa Scassi diurno e notturno certificata Enac.

«Regione Liguria – ha aggiunto il presidente della Regione – ha stanziato 1,8 milioni di euro per costruire una nuova piazzola di atterraggio per il servizio di elisoccorso notturno all’ospedale San Martino di Genova, fino a oggi attivo solo per il servizio diurno. La gara per la realizzazione è possibile fin da subito».

In copertina: foto d’archivio

