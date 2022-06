Auto cappotta in Val Fontanabuona. Due feriti gravi

È successo nella notte sulla SS 225. Due ragazzi sono stati soccorsi dal 118 con ambulanza e auto medica e portati in codice rosso al pronto soccorso del San Martino

L’incidente è avvenuto nel comune di San Colombano Certenoli, dove il veicolo si è capottato. Sul posto sono intervenuti anche i Vigili del fuoco.

Il conducente di una vettura, per cause da definirsi, ha perso il controllo della vettura ed è andato ad impattare finendo la sua corsa su un fianco. Uno degli occupanti è riuscito ad uscire da solo mentre l’altro è stato estratto dai Vigili del fuoco di Chiavari. La strada, via Domenico Cuneo, è rimasta chiusa al traffico.

