Bucci, elezione al primo turno ormai certa: «Ai cittadini interessano quelli che fanno, non quelli che parlano»

Il Sindaco: «Entro il 15 luglio necessario fare la giunta e convocare il primo consiglio comunale. Poi al lavoro per gli interventi previsti con i 6 miliardi del Pnrr. Un miliardo per le manutenzioni, con budget raddoppiato per i prossimi 5 anni»

«Ringrazio il candidato sindaco progressista Ariel Dello Strologo che mi ha telefonato mezz’ora fa – ha detto Bucci -. Mi ha fatto molto piacere. Ha promesso un’opposizione seria e costruttiva. La cosa mi fa molto piacere perché negli ultimi cinque anni ho avuto un’opposizione veramente strumentale. Il fatto che l’opposizione voglia collaborare per fare di Genova una grande città a me fa molto piacere”

«Ai cittadini interessano quelli che fanno, non quelli che parlano e non fanno» ha detto Bucci durante la conferenza stampa a Tursi, con attorno tutti i rappresentanti dei partiti della coalizione, in testa Giovanni Toti, presidente della Regione.

Articolo in aggiornamento

Mi piace: Mi piace Caricamento...