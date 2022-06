Exit poll: Bucci è dato per vincente al primo turno. Il primo partito è l’astensionismo

Exit poll del consorzio Opinio Italia per la Rai: Marco Bucci è quotato in una forchetta tra il 51 e il 55%. Dello Strologo è quotato tra il 36 e il 40%

Mattia Crucioli (L’Alternativa c’è) è quotato sotto il 4%, Antonella Marras (Rifondazione, Pci e Sinistra anticapitalista) in una forbice tra l’1 e il 3%. Gli altri candidati sarebbero sotto l’1.

Alle 19 l’affluenza alle urne era del 32,11% 36,76 delle ultime comunali. Attendiamo adesso i dati delle 23, alla chiusura delle urne.

Bucci sarebbe l’unico candidato sindaco a passare al primo turno nelle grandi città insieme a quello di Palermo (Roberto Lagalla) che, essendo in Sicilia, regione in statuto speciale, ha un diverso regolamento comunale che fissa la percentuale sufficiente per la vittoria al primo turno il 40%. Entrambi i candidati sono di centrodestra.

Secondo gli exit poll andrebbero al ballottaggio Parma, Verona, Catanzaro e L’Aquila.

