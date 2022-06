Ubriaco, investe pedone e scappa. Fermato dalla Polizia locale. Vittima in codice rosso

È successo poco prima delle 4:00 in via Bruno Buozzi, a San Teodoro. Il fuggitivo acciuffato in viale Brigate Partigiane dalla pattuglia Delta 100 della PL ed è risultato positivo all’etilometro

Il ragazzo investito è stato soccorso da ambulanza e auto medica e trasportato al pronto soccorso dell’Ospedale San Martino in codice rosso, il più grave.

Il veicolo riportava evidenti tracce di danni riconducibili all’incidente. Il guidatore ha 33 anni mentre la vittima solo 24.

In via Buozzi è intervenuta la squadra del nucleo Infortunistica del reparto Pronto intervento della Polizia locale per i rilievi e per ricostruire le cause dell’incidente.

