La Lega chiede lo sgombero del Tdn e denunce per gli occupanti

Piana e Viale: «Basta illegalità, odio e violenza dei centri sociali. Il Comune ha avviato gli atti per le denunce»

«Basta illegalità, odio e violenza dei centri sociali. Auspichiamo che la Procura e la Prefettura agiscano tempestivamente per il ripristino della legalità all’ex centro sociale Terra di Nessuno al Lagaccio, che era stato sgomberato grazie al proficuo lavoro del Comune di Genova e che ora è stato occupato di nuovo – dicono Alessio Piana, consigliere regionale e Giorgio Viale, assessore comunale alla Sicurezza -. Occorre quindi uno sgombero immediato. In tal senso, il Comune

ha già provveduto ad avviare gli atti per le denunce degli occupanti».

«I candidati alle elezioni amministrative genovesi, che in passato avevano difeso gli occupanti, si dissocino da chi dichiara di fare una campagna elettorale in periodo di silenzio e con metodi violenti, peraltro a meno di 24 ore dal voto – dicono i leghisti -. Intollerabile l’occupazione senza titolo da parte di chi aveva ridotto l’area a una discarica abusiva e la utilizzava per fini privati senza pagare il dovuto a spese della

cittadinanza».

