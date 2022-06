Incidente in sopraelevata, la Polizia locale fa manovrare in contromano per liberare l’elicoidale

10 Giugno 2022

10 Giugno 2022 viabilità Inevitabili i disagi per il traffico. Molti i mezzi che avevano già imboccato le rampe per la strada Aldo Moro in direzione Levante e quelli in coda per entrare [continua sotto] Un incidente tra due auto e uno scooter poco dopo l’imbocco della sopraelevata in direzione levante ha causato il blocco della strada stessa e una lunga coda sull’elicoidale. La Polizia locale sta facendo manovrare in sicurezza i guidatori dei mezzi che avevano già imboccato la strada Aldo Moro anche a levante (dall’autostrada) e la rampa dal ponte elicoidale perché possano tornare indietro senza rimanere imbottigliati. Condividi: E-mail

