Campionati italiani danza sportiva paralimpica, la Liguria fa il pieno di medaglie

Conquistate due qualificazioni ai prossimi campionati europei e mondiali

Ottime prestazioni per gli atleti delle società liguri al Campionato italiano paralimpico della Federazione italiana danza sportiva che si è svolto a Carrara. Il bottino finale parla di 9 vittorie, 2 secondi e 4 terzi posto.

Per la A.S.D. World Dance Liguria Genova vittorie per Laura Del Sere e Andrea Barberis nelle Danze Standard classe I Combi. Successo anche per Simone Capelli e Federica Benvenuto nel Freestyle classe I Combi. Per entrambe le coppie raggiunta anche la qualificazione ai prossimi campionati europei e mondiali. Vittoria al campionato italiano anche per Cinzia Mongini insieme ancora ad Andrea Barberis nelle Danze Standard classe A classe Combi DIV (disabilità visiva).Danilo Guastavino e Giusi Marino della A.S.D. Latin Studio Savona hanno conquistato il successo a Carrara nelle Danze Latino Americane classe B Combi DU (disabilità uditiva).

Mentre Maria Sofia Testa e Michele Fedi della A.S.D. Arcimboldo Carribean Dance della Spezia hanno ottenuto il successo nelle Danze Caraibiche classe C Duo DIR (difficoltà intellettivo relazionale).

Bottino ricco di medaglie anche per gli atleti della A.S.D Semplicemente Danza che hanno conquistato il primo posto nello Show Dance Open U DCE (danza in carrozzina elettronica) gruppo paralimpico con la vittoria della squadra composta da Lara Patorniti, Noemi Sole, Gaia Patorniti e Viola Giura. Vittoria anche nell’Hip Hop Open U DIR (difficoltà intellettivo relazionale) Combi per Rian e Alion Pashaj. Nello Show Dance Open U DCE (danza in carrozzina elettronica) Combi primo posto per Gaia Patorniti e Viola Giura mentre Lara Patorniti e Noemi Sole hanno colto il terzo posto finale.

Primo posto per Massimo Ghigliano e Giulia Dotta nelle Danze Standard Combi DIR (difficoltà intellettivo relazionale) Over 16 classe B.Secondo gradino del podio per Matteo Falco, Damiano Kaso, Simona Trolio, Melissa Fenoglio, Noemi Biale e Matteo Negro nello Show Dance Gruppo para DIR (difficoltà intellettivo relazionale) U open. Nelle danze Latino Americane Combi DIR (difficoltà intellettivo relazionale) Over 16 classe C seconda piazza per Massimo Ghigliano e Giulia Dotta. Terzo posto per Ginevra Accoto e Samuel Sciortino nello Show Dance Combi Wds (wheelchair dance) U. Terzo gradino del podio anche per Chiara Bruzzese nel Freestyle Misto Over 12 Wds (wheelchair dance) I e per Massimo Ghigliano e Giulia Dotta nelle Danze caraibiche combi DIR difficoltà intellettivo relazionale) Over 16 classe C.

