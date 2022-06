“Time Out Summer Edition”, in piazza San Matteo i concerti dei “Madame Belleville” e del “DuOblique”

Tornano, in piazza San Matteo, i concerti a cura del Civ Casana per la rassegna “Time Out Summer Edition”

Due gli appuntamenti: si inizia venerdì 10 giugno alle 17,30 con il trio “Madame Belleville” composto dalle chitarre di Enrico Pagnucci e Fabian Villavicencio e dal contrabbasso di Gabriele Greggio. Il gruppo unisce due diverse anime del jazz: il ritmo manouche funambolico e incalzante del grande Django Reinhard ed il sound caldo dello swing americano di New Orleans, per un’atmosfera da jazz club parigino degli anni ’30.

Il venerdì successivo, 17 giugno, sempre alle 17,30, sarà invece la volta del “DuOblique” composto dal bouzouki di Aurélien Congrega e dalla chitarra di Susanna Roncallo, in un repertorio che sintetizza i canti dell’alta Bretagna con effetti sonori rock ed il fascino della mazurka francese.

I concerti sono aperti al pubblico e gratuiti, ma il modo migliore per seguire le performance è prenotando un tavolino presso i ristoranti della piazza – La Buca di San Matteo, Migone, Zupp – o da Taig, in vico san Matteo. Per l’occasione, i locali proporranno alcuni piatti speciali. L’evento è reso possibile dalla ospitalità della Abbazia di San Matteo e della famiglia Doria e dal patrocinio di Confesercenti.

