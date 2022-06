Passaporti, due aperture straordinarie senza prenotazione. La prima è domani, 9 giugno

I moduli da scaricare e compilare per tagliare i tempi. Ogni giorno saranno ricevute le richieste di 50 cittadini

Negli ultimi tempi, a causa del notevole incremento delle richieste di passaporto, sono state segnalate da parte di molti utenti difficoltà legate alla prenotazione degli appuntamenti da effettuarsi via web sull’apposita agenda online tramite l’identità digitale (Spid o Carta di identità elettronica).

Per tale motivo l’ufficio Passaporti ha organizzato altre due aperture straordinarie nelle giornate di giovedì 9 e 16 giugno , a partire dalle ore 15,00 durante le quali 50 utenti potranno accedere senza prenotazione agli sportelli di Corso Saffi, 37 per richiedere il passaporto. Per velocizzare le pratiche gli utenti sono pregati di presentarsi già muniti dei moduli compilati scaricabili al seguente link:

Per maggiorenni: https://www.poliziadistato.it/statics/39/modello_308_maggiorenni_sito_polizia.pdf

Per minorenni: https://www.poliziadistato.it/statics/29/modulo-passaporto-per-minorenni_ver_250717.pdf

