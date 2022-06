Meteo Arpal: possibili temporali nelle ore centrali della giornata, ampie schiarite in serata

Previsione per martedì 7 giugno 2022

Il passaggio di un nucleo di aria fredda in quota in discesa da NW determina un temporaneo aumento dell’instabilità: nelle ore centrali possibili isolati rovesci o temporali al più moderati, più probabili su centro-Levante; ampie schiarite in serata

Temperature: minime in aumento, massime in diminuzione. A Genova tra 22 e 25 gradi.

Umidità: su valori medio-alti

Venti: al mattino deboli variabili, localmente in regime di brezza; rotazione da N-NE sera

Mare: generalmente mosso

Segnalazioni di Protezione Civile – nessuna

Previsione per mercoledì 8 giugno 2022

Al mattino cielo generalmente sereno o poco nuvoloso; dal pomeriggio il transito di un secondo impulso perturbato da Nord-Ovest determina un nuovo aumento della nuvolosità su gran parte della regione con possibili isolati rovesci sparsi

Temperature: minime in diminuzione, massime in ripresa

Umidità: su valori medio-alti

Venti: deboli variabili, localmente in regime di brezza; rinforzi da N al mattino

Mare: in temporaneo calo fino a poco mosso su centro-ponente,poi nuovamente mosso

Segnalazioni di Protezione Civile – nessuna

Tendenza

