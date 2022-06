Salita della Provvidenza, rapinano un ragazzo puntandogli una lametta alla gola

È successo alle 2:30. Uno dei due è stato arrestato ed è finito nel carcere di Marassi mentre il complice è ancora ricercato

La Polizia di Stato di Genova ha arrestato un 37enne per rapina in concorso con soggetto rimasto ignoto

Questa notte due volanti dell’U.P.G.S.P. sono state inviate in salita della Provvidenza, sopra alla stazione Principe, nel quartiere di Oregina-Lagaccio, in quanto era stata segnalata una rapina in atto da parte di due persone.

Giunti immediatamente sul posto, gli operatori hanno intravisto un ragazzo indicare uno degli autori della rapina che si stava dando alla fuga e si sono messi all’inseguimento, bloccandolo.

La vittima ha raccontato agli agenti che poco prima due uomini lo avevano avvicinato per chiedergli un accendino quando improvvisamente uno gli ha puntato una lametta alla gola mentre l’altro ha frugato all’interno delle tasche e si è impossessato del suo smartphone. Quando i due autori della rapina hanno iniziato a scappare la vittima li ha seguiti finché il 37enne lo ha affrontato al fine di agevolare la fuga del complice, che è riuscito a far perdere le sue tracce.

L’uomo è stato condotto al carcere di Marassi.

