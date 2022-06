Regata Storica delle Antiche Repubbliche Marinare, vince Amalfi. Genova terza. Porta a casa la prima regata mista

Niente da fare per l’equipaggio genovese impegnato nella ª edizione della Regata Storica delle Antiche Repubbliche Marinare – vinto dai padroni di casa di Amalfi – che si è dovuto accontentare di un terzo posto nonostante una gara combattuta all’ultima vogata

Nei duemila metri di regata l’equipaggio genovese, a bordo del galeone bianco, ha dimostrato fin da subito di voler cercare di bissare il successo dell’edizione numero 65, svoltasi proprio qui, a Genova: partita bene all’inseguimento del galeone verde veneziano, ha ceduto solo in fondo alla gara non riuscendo a rimanere in scia del galeone verde superato poi sulla linea di traguardo dal galeone azzurro di Amalfi. Quarta Pisa.

Amalfi si è aggiudicata il trofeo in oro e argento realizzato dalla scuola orafa fiorentina, che verrà rimesso in palio in occasione della regata successiva. Nel medagliere tiene testa Venezia con 34 vittorie, segue Amalfi con 13 trionfi, poi Genova con 10 vittorie, infine Pisa con 8 successi.

La rosa delle repubbliche raccoglie il meglio della tradizione canottistica italiana: sono ben 11 gli atleti della Nazionale Italiana Canottaggio che si ritroveranno nelle acque amalfitane per ‘incrociare’ remi da rivali: Giovanni Abagnale (medaglia di bronzo Olimpiadi a Rio 2016), Vincenzo Abbagnale (campione del mondo nonché figlio di Giuseppe Abbagnale), Salvatore Monfrecola (campione del mondo under 23) per Amalfi, Alessandro Bonamoneta, Cesare Gabbia, Lorenzo Gaione, Davide Mumolo per Genova, Pietro Cangialosi, Sebastiano Carrettin, Luca Chiumento per Venezia e Niels Torre per Pisa.

Soddisfazione però è arrivata dalla prima edizione – simbolica – della gara mista.

Il Comitato Generale delle Antiche Repubbliche Marinare ha approvato all’unanimità l’istituzione di una nuova gara, sempre su galeoni, con equipaggio misto – con donne e non più di quattro uomini – sulla distanza di mille metri.

Ecco l’equipaggio misto genovese:

Veronica Paccagnella,

Ilaria Bavazzano,

Maria Ludovica Costa,

Sofia Tanghetti,

Aurora Cavolata,

Andrea Licatalosi,

Dario Nicolini,

Michele Maspero,

Lorenzo Rangone,

Mario Mangraviti.

Timoniere Simone Sanna

Ecco gli equipaggi della Regata:

GENOVA – GALEONE BIANCO

Alessandro Calder Timoniere. Davide Mumolo (capovoga Fiat campo e mondiale junior e medaglia di bronzo ai mondiali assoluti team nazionale); Enrico Perino, Cesare Gabbia (campione mondiale under 23 e medaglia di bronzo ai campionati mondiali assoluti); Alessandro Bonamoneta e Lorenzo Gaione (da quest’anno nel team olimpico); Edoardo Marchetti, Federico Garibaldi e Giacomo Costa (campioni mondiali in 4 di coppia Costal Rowing); Andrea Licatolosi Riserva; Riccardo Corsinovi Riserva; Michele Maspero Riserva; Andrea Anfosso Allenatore; Vincenzo Mancuso Allenatore; Stefano Crovetto Direttore Sportivo.

AMALFI – GALEONE AZZURRO

Vincenzo Di Palma Timoniere; Luigi Lucibello; Luca Parlato; Vincenzo Abbagnale; Giovanni Abagnale; Salvatore Monfrecola; Mario Paonessa; Alberto Bellogrado; Luigi Proto; Gennaro Gallo Riserva; Andrea Maestrale Riserva. Staff tecnico: Antonio La Padula Allenatore, Giuseppe Ingenito Direttore Tecnico, Domenico Carbone Medico Sportivo.

PISA – GALEONE ROSSO

Gabriele Ciulli Timoniere; Edoardo Margheri; Federico Dini; Luigi Mostardi; Emanuele Giarri; Daniele Sbrana; Giulio Francalacci; Andrea Pazzagli; Simone Barandoni; Massimiliano Landi Allenatore; Tommaso Antoni Direttore Sportivo; Edoardo Bellani Nostromo; Luca Possenti Nostromo; Francesco Vanni Nostromo.

VENEZIA – GALEONE VERDE

Stefano Morosinato Timoniere; Davide Stefanile; Sebastiano Carrettin; Pietro Cangialosi; Mattia Colombi; Luca Chiumento; Gustavo Ferrio; Tommaso Santi; Jacopo Colombi; Nicola Zorzetto Riserva; Giovanni Poli Riserva; Lorenzo D’Ambrosi Riserva; Davide Menegazzi Riserva; Massimo Martini Allenatore; Stefano Morosinato Allenatore; Mauro Serena Direttore Tecnico.

