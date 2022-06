Cade dello scooter in via Cornigliano, ventenne soccorsa in codice rosso

È successo alle 3 di notte, non sarebbero coinvolti altri veicoli

La giovane stava percorrendo la via Cornigliano con il suo scooter quando, secondo una prima ricostruzione di quanto è accaduto, avrebbe perso l’equilibrio e il controllo del mezzo senza il coinvolgimento di altri veicoli. È stata soccorsa dal 118 con ambulanza e auto medica e trasportata all’ospedale Villa Scassi in codice rosso. Non sarebbe in pericolo di vita.

Sul posto è arrivata la Polizia locale con la pattuglia notturna di zona e la squadra del nucleo Infortunistica del reparto Pronto Intervento.

In copertina: foto d’archivio

