Motociclista cade in sopraelevata. Soccorso in codice rosso

Si tratta di un uomo di 32 anni. Nell’incidente non sarebbero coinvolti altri veicoli

Poco dopo le 17:30 un motociclista è caduto in sopraelevata, in direzione levante, all’altezza di piazza Cavour. L’uomo è stato soccorso dal 118 con auto medica e ambulanza ed è stato trasportato al pronto soccorso dell’ospedale San Martino in codice rosso, il più grave.

Sul posto è arrivata la Polizia locale del Pronto Intervento, quindi la squadra nel nucleo Infortunistica dello stesso reparto per i rilievi e ricostruire dinamica e cause dell’incidente.

