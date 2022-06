Cade potando un albero, 67enne soccorso in codice rosso e trasportato in ospedale in elicottero

È successo verso le 11 a San Salvatore di Cogorno. L'uomo stava potando un albero. Qualcosa è andato storto ed è caduto al suolo causandosi un penumotorace. Il dottore giunto con l'auto medica ha disposto l'immediato trasporto in ospedale. Per risparmiare tempo, è stato deciso di trasportare il ferito in elicottero.

