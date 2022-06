Tir imbocca la strada di Scarpino e rimane incastrato nei tornanti. “Liberato” dai Vvf

I Vigili del fuoco hanno aiutato l’autista a fare manovra senza rischiare di uscire di strada e finire di sotto con tutto il pesante mezzo

Il mezzo pesante è rimasto incastrato nei tornanti e nei restringimenti della strada per Scarpino. Sul banco degli imputati, come spesso accade in casi come questo, c’è il gps che potrebbe aver condotto il camionista dove il suo mezzo mai sarebbe riuscito a passare in sicurezza. Al guidatore è rimasto, una volta finito nel cul de sac, che chiamare i soccorsi.

Grazie all’intervento dei Vvf, il camionista, dopo mille manovre, è riuscito a scendere a valle e a dirigersi verso il casello di Bolzaneto dell’A7.

