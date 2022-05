Pedone investito in piazza Barabino, soccorso in codice rosso

È successo questa mattina alle 7:15 all’altezza dell’intersezione con via Fiamme Gialle. Si tratta di un ragazzo di 26 anni travolto da un motociclo

Il ragazzo è stato soccorso dal 118 con ambulanza e auto medica ed è stato trasportato in codice rosso al pronto soccorso dell’ospedale San Martino. Sul posto è arrivato poco dopo l’incidente il fratello del giovane investito.

Oltre alla Polizia locale dell’Unità Territoriale Centro Ovest – Valpolcevera, alla luce della gravità dell’incidente, nella piazza del quartiere di Sampierdarena sono arrivati i colleghi del nucleo Infortunistica del reparto Pronto intervento per i rilievi e per ricostruire le cause dell’incidente.

Mi piace: Mi piace Caricamento...